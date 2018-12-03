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Карасин обсудил с президентом Приднестровья вопросы содействия Тирасполю

Как отмечается в МИД РФ, отметили необходимость поддержания социально-экономической стабильности на левобережье Днестра

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил вопросы содействия Тирасполю с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник.

"Стороны подробно обсудили весь комплекс мер по оказанию многоплановой помощи и содействия Приднестровью в целях поддержания социально-экономической стабильности на левобережье Днестра", - говорится в документе.

Кроме того, на Смоленской площади сообщили, что стороны отдельно рассмотрели "текущее состояние дел с реализацией мер доверия в свете достигнутых между Кишиневом и Тирасполем договоренностей и итогов встречи Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию (формат "5+2") в мае текущего года".

Участниками Постоянного совещания по политическим вопросам (формат "5+2") являются Молдавия и Приднестровье в качестве сторон в конфликте, Россия и Украина, выступающие в роли гарантов и посредников, ОБСЕ как посредник, а также США и ЕС, которые являются наблюдателями переговорного процесса.

Теги
УкраинаСШАРоссияМолдавияКарасин, Григорий Борисович
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