Посольство РФ: заявление главы MI-6 говорит о том, что Лондон сеет атмосферу недоверия

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Заявление главы британской службы внешней разведки MI-6 Алекса Янгера является лишним подтверждением тому, что находящееся у власти в Лондоне правительство Консервативной партии распространяет в британском обществе атмосферу недоверия. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Лондоне на просьбу прокомментировать слова главы разведслужбы о том, что Россия состоит в числе "противников Великобритании, находящихся в состоянии постоянной конфронтации с ней".

"Высказывания Алекса Янгера в очередной раз демонстрируют, что нынешнее консервативное правительство цивилизованному и ответственному политическому поведению предпочитает ничем не подкрепленные заявления, которые, помимо прочего, сеют ложную атмосферу страха и недоверия в британском обществе", - отметил российский дипломат.

По его словам, "в состоянии постоянной конфронтации с Россией находится исключительно официальный Лондон, причем по собственной инициативе". "На протяжении последних лет именно британская сторона последовательно подрывает любые возможности для налаживания конструктивного диалога с Россией, аргументируя подобную линию "интересами национальной безопасности", которым наша страна якобы угрожает", - продолжил пресс-секретарь.

В числе наиболее наглядных примеров подобного поведения дипломат назвал "демонстративное игнорирование предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, а также категорический отказ от проведения совместного открытого расследования инцидента в Солсбери".

Янгер выступил в понедельник в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии со своим вторым публичным заявлением за четыре года пребывания в должности главы MI-6. В нем он заявил, что несмотря на "стремление России дестабилизировать" Великобританию, Лондон, по его утверждению, не стремится к аналогичным действиям по отношению к Москве.