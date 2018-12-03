Депутаты позитивно оценили обновление состава правительства Башкирии

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Обновленный состав правительства Башкирии будет работать эффективно, основными задачами станут привлечение инвестиций и решение социальных вопросов. Такое мнение высказали в понедельник опрошенные ТАСС депутаты и политологи.

Радий Хабиров, назначенный 11 октября на пост врио главы Башкирии, за время своей работы принял добровольную отставку восьми вице-премьеров. Трое из них были переназначены с приставкой и.о., одна перешла на повышение с должности министра, еще трое стали вновь назначенными на должности и. о. вице-премьеров.

Также в отставку ушли министр здравоохранения Анвар Бакиров, министр природопользования и экологии Илдар Хадыев и министр образования Гульназ Шафикова, их места заняли исполняющие обязанности. В понедельник было принято заявление об отставке премьер-министра региона Рустэма Марданова, занимавшего этот пост с 2015 года, его функции пока будут исполнять и.о. вице-премьеров.

Команда и ее задачи

Депутат Госдумы от Башкирии Михаил Бугера полагает, что кадровые обновления были необходимы, и они способны придать положительный импульс развитию региона. По его словам, все назначения были глубоко обдуманными. "Радий Хабиров прекрасно знает кадровый потенциал нашей республики, он руководил в свое время ведущим вузом региона по подготовке юридических кадров. Затем на протяжении долгого времени именно он осуществлял работу с кадровым резервом региона", - напомнил парламентарий.

Депутат Госсобрания Башкирии Гульнур Кульсарина отметила, что новые кадры в правительстве республики уже показывают эффективность в вопросах взаимодействия с населением. "Мне импонируют основные принципы подбора команды Радия Хабирова, когда делается ставка на профессионалов, нацеленных активно и мобильно работать. За короткий период они начали выстраивать отношения с жителями республики по всем видам коммуникаций", - сказала она.

Другой депутат Госсобрания региона Рустем Мусабиров уверен, что Хабиров формирует эффективную команду, которая будет способна сделать прорыв в социально-экономическом развитии Башкирии. "Перед новой командой стоит задача решения острых социальных вопросов, это здравоохранение, улучшение состояния дорог, общественного транспорта, ЖКХ", - считает депутат.

Врио главы Башкирии опирается на проверенные кадры, с которыми уже поработал, но также выдвигает недооцененных до этого эффективных управленцев, считает председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по вопросам законодательства, поддержки гражданских инициатив, свободы слова и взаимодействия с НКО, политолог Дмитрий Казанцев. "С одной стороны, он [Хабиров] выдвигает тех, кто уже проявил себя, но был недооценен. С другой стороны, приглашает те кадры, с которыми работал плечом к плечу в Красногорске, но опять-таки, эти кадры в большинстве своем имеют бэкграунд в республике", - отметил Казанцев.

По мнению политолога, команда Хабирова нацелена на первоочередное решение вопросов привлечения в регион инвестиций, проблем обманутых дольщиков, здравоохранения и использования недр.