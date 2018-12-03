Песков назвал цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было хотя бы пунктиром наметить пути диалога по теме возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник на встрече со студентами МГИМО.

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"Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась", - рассказал представитель Кремля. Песков выразил озабоченность последствиями, к которым может привести заявленный США выход из указанного договора. По его словам, "последствия могут быть очень нехорошими" как с точки зрения и европейской, так и глобальной безопасности. "Если американцы все-таки выйдут из этого договора, то велика опасность, хотя они сейчас это отрицают, что они будут размещать эти ракеты в Европе. Это экспансия НАТО в сторону наших границ. Если ракеты будут в Европе размещаться, то Россия вынуждена будет действовать для обеспечения паритета", - объяснил Песков. Пресс-секретарь Путина добавил, что "действовать" в данном случае значит "производить прицеливание на эти ракеты". "То есть европейские территории будут находится в прицеле наших ракет. И мы возвращаемся с вами в чудесные 70-е годы. Это нелогично, это опасно и вместо того, чтобы обсуждать цели развития, мы опять вернемся в состояние военного противостояния, - посетовал Песков. - Это очень плохо, и именно поэтому мы пытаемся инициировать переговоры с американцами, посылаем такие сигналы, сякие сигналы, но,в силу разных причин пока взаимности не наблюдаем". О невозможности создать альтернативу ДРСМД Дмитрий Песков заявил, что не видит возможности в текущих политических условиях создать альтернативный договор ДРСМД. По его мнению, его можно редактировать, но лучший вариант - добиться невыхода США из этих договоренностей.

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"Здесь есть поле для совершенствования этого документа. Но совершенствовать можно только на основе чего-то конкретного, потому что разрушить до основания и в нынешней мировой конъюнктуре внешнеполитической родить такой сложный документ практически невыполнимо. Отталкиваясь от него можно совершенствоваться, но с нуля начинать - перспектива очень слабая", - заявил представитель Кремля. По мнению Пескова, "наилучший вариант - это невыход США из договора". "Можно согласиться, скажем так, с определенными замечаниями американской стороны относительно того, что Россия и США - не единственные страны, которые обладают такого класса ракетами, - сказал он. - Более того, существует целый набор стран, у которых эти ракеты составляют основу арсенала. Конечно, в этих условиях получается, что Россия и США связаны обязательствами по этому договору, в то время как другие страны находятся в процессе развития этого арсенала". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия категорически не согласна с обвинениями в нарушении ДРСМД. Более того, он отметил, что Кремль настаивает на обратном, указывая на тот факт, что именно США "прямо и косвенно давно уже не ощущают себя в рамках этого договора", занимаясь развитием сложных, тяжелых летательных беспилотных аппаратов, системы для антиракет, в рамках позиционных районов, которые могут использоваться для запуска ракет малой и средней дальности. "Субстанция тяжелая, и здесь безальтернативным является диалог экспертов двух стран и проявление политической воли со стороны лидеров двух стран. Политическую волю нашего лидера вы знаете. Политическая лидера США еще должна быть озвучена", - заключил Песков. Речи о встрече в Вашингтоне не идет По словам Пескова, речи о том, чтобы следующая встреча Путина и Трампа прошла в Вашингтоне, в настоящих условиях не идет.

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