Песков: появление квазигосударств в Сирии может обернуться тотальной дестабилизацией

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва осуждает действия, которые могут привести к созданию квазигосударственных образований в Сирии, поскольку это грозит тотальной дестабилизацией в регионе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на встрече со студентами МГИМО.

"Мы абсолютно не поддерживаем какие-либо действия на территории Сирии, которые вели бы к созданию квазигосударственных образований и, соответственно, вели бы к нарушению территориальной целостности Сирии, - отметил он. - Такие действия приведут к тотальной дестабилизации в регионе".

Песков отметил, что процесс создания демилитаризованой зоны в Идлибе идет "чуть сложнее, чем казалось".

"Дела идут чуть сложнее, чем казалось", - сказал он, говоря о происходящем в провинции. Он напомнил, что там по-прежнему фиксируются атаки боевиков. "Об этом заходила речь на беседе, которая была у президента [РФ Владимира Путина] с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом сутки назад", - заметил Песков.

Он добавил, что Турция свои обязательства в части создания зоны внимательно выполняет. "Турция старается, и наши военные фиксируют, что Турция очень внимательно относится к выполнению своих обязательств", - подчеркнул представитель Кремля. В связи с этим он назвал большой вероятностью выполнения всех обязательств, которые Турция взяла на себя в этой части.