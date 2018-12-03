Песков считает, что Россия, Индия и Китай не станут основой миропорядка

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Современный миропорядок не может основываться на одном или союзе всего двух-трех государств, даже таких крупных как Россия, Индия и Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед студентами МГИМО.

"Может ли мир базироваться на трех китах - таких, как Россия, Индия и Китай? Ответ: нет, не может!" - заявил он. "Мир должен быть многополярным, а не однополярным или трехполярным", - убежден он.

Песков напомнил, что на полях саммита "двадцатки" в Аргентине на минувшей неделе состоялась встреча лидеров РФ, Индии и Китая Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина в формате РИК. "Это важное взаимодействие, потому что у нас естественное совпадение интересов по самому широкому спектру тем и в международных делах, и в наших отношениях с этими странами", - пояснил он. "Все три страны выступили решительно против необоснованных протекционистских мер и односторонних ограничений, которые являются ничем иным как проявлением недобросовестной конкуренции в мире", - напомнил, в частности, Песков.

"Эта практика [взаимодействия в формате РИК] будет продолжена", - сказал пресс-секретарь.