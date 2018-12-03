Песков: Россия не имеет влияния на Трампа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически опроверг предположение о влиянии Москвы на президента США Дональда Трампа.

"Конечно, это чушь, что Россия имеет какое-то влияние на Трампа", - заявил представитель Кремля на встрече со студентами МГИМО. По его оценке, так называемое российское дело - "это на самом деле охота на ведьм, которых не существует".

Песков рассказал студентам о письмах бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, которые поступали в Кремль в январе 2016 года. "Это было 6 или 7 января, мы получили на публичный адрес обращение, где Коэн писал, что хочет установить контакт с Сергеем Ивановым [в то время занимал пост руководителя администрации президента РФ]", - отметил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, в этом электронном письме Коэн рассказывал, что хочет наладить деловые контакты с Москвой, чтобы построить Trump Tower. Песков добавил, что электронное письмо аналогичного содержания сразу же пришло и на его электронную почту. В нем Коэн просил кого-нибудь из сотрудников администрации президента РФ, говорящих по-английски, связаться с ним по телефону.

"Мы получаем огромное количество аналогичных обращений - это инвесторы, предприниматели, журналисты - из самых разных стран мира. Мы стараемся реагировать", - сказал Песков, по мнению которого, такая реакция важна для создания привлекательного образа России для предпринимателей. Тем не менее Песков подчеркнул, что сотрудники администрации президента РФ, связавшиеся в Коэном, объяснили тому, что "администрация президента дома не строит", а деловые связи лучше выстраивать на бизнес-форумах. Представитель Кремля добавил, что никаких других контактов с Коэном не было.

"Теперь представьте себе, что вокруг этого комиссия работает, прокурор работает, ФБР работает, тратятся десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков", - обратился Песков к студентам.

Признание Коэна

Бывший юрист президента США Майкл Коэн признался в четверг в суде в даче ложных показаний во время закрытых слушаний в Конгрессе относительно якобы имевших место контактов с россиянами в ходе кампании по выборам президента США в 2016 году. Адвокат, представляющий интересы Коэна, по завершении служебных слушаний заявил, что его клиент "сотрудничал и будет продолжать сотрудничать" со следствием.

Ранее на слушаниях в специальном сенатском комитете по разведке в 2017 году Коэн утверждал, что прекратил заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве в январе 2016 года. Теперь же он признался в том, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2017 года, то есть уже в тот период, когда Трамп фактически был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США. Это признание Майкла Коэна может иметь крайне серьезные последствия для президента США Дональда Трампа, отметила телекомпания CNN.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего якобы имевший место сговор между помощниками Трампа и представителями РФ, в предварительном порядке достиг сделки с Коэном, в рамках которой тот признает вину за то, что он давал вводящие в заблуждение показания перед членами Конгресса. Коэн давал показания сотрудникам аппарата спецпрокурора в общей сложности не менее 70 часов.

В августе Коэн в суде в Нью-Йорке признал себя виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Ему был назначен залог в размере $500 тыс.