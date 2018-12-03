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Песков советует "прислушиваться" к языку жестов лидеров

Пресс-секретарь президента отметил, что это поможет "понять суть происходящего и перспективы развития тех или иных процессов"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Татьяна Макеева/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Татьяна Макеева/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует обращать внимание не только на официальные документы, но и на язык жестов лидеров, чтобы понять суть происходящего.

"Конечно, информация из официальных документов абсолютно приоритетна при оценке и понимании [событий в мире на высшем уровне]. Но зачастую информация о реальном содержании тех или иных переговоров не является полностью публичной", - сказал представитель Кремля на встрече со студентами МГИМО.

Поэтому, по его мнению, "чтобы понять суть происходящего и перспективы развития тех или иных процессов, конечно, стоит обращать внимание на самые незначительные детали, в том числе проявления симпатии друг к другу [между лидерами], антипатии".

"Все имеет значение", - убежден Песков.

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