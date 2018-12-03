Песков: бизнесменам не следует пытаться попасть "на прием" к Путину под видом журналистов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кремль не составляет список журналистов, которые задают вопросы президенту РФ Владимиру Путину на "большой" пресс-конференции, и считает "не совсем желательным" участие бизнесменов в таких мероприятиях под видом сотрудников СМИ. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал на встрече со студентами МГИМО.

"Нет", - ответил он одной из студенток, поинтересовавшейся, составляют ли в Кремле список журналистов, которые зададут вопрос. "Это абсолютно свободный процесс", - сказал Песков и посоветовал студентке, которая одновременно является журналистом, на предстоящей 20 декабря пресс-конференции просто поднять руку.

Говоря об очередности, представитель Кремля заметил лишь, что организаторы стараются сначала предоставить слово журналистам из "кремлевского пула", которые ежедневно освещают работу главы государства, "а потом все идет в абсолютно непредсказуемом свободном режиме".

При этом круг вопросов, к которым прикован общественный интерес, в Кремле перед пресс-конференцией обсуждают. По словам Пескова, речь идет и о региональных проблемах. Пресс-секретарь добавил, что на основе этих прогнозов "готовятся справочные материалы для президента".

"Для нас проблема, что зачастую пресс-конференцию используют как повод получить аудиенцию главы государства, - сказал Песков, напомнив о попытке одного из бизнесменов под видом журналиста задать вопрос президенту. - С нашей точки зрения это не совсем желательно". "Но с другой стороны - президент никогда не отказывает [в ответе даже на такие вопросы]", - напомнил он.