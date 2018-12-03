Песков: никаких санкций к Золотову за обращение к Навальному не применялось

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главе Росгвардии Виктору Золотову может и не стоило вступать в дискуссию с блогером Алексеем Навальным, но он защищал свою офицерскую честь и никаких санкций к нему не применялось. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

"Нет, никаких санкций [к Золотову за видеообращение к Навальному] и выговоров не было применено и не могло быть применено, потому что нет оснований для этого", - ответил Песков на соответствующий вопрос одного из студентов.

По мнению Пескова, "можно спорить над форматом ответа" главы Росгвардии на обвинения в его адрес со стороны блогера. "Я вообще считаю, что русский офицер, тем более такой как Золотов, не должен вступать в такие дебаты", - сказал пресс-секретарь президента. Он пояснил, что правоохранительные и контролирующие органы "под лупой целыми днями изучают бюджеты разных ведомств, процессы госзакупок" и т.д., и именно "они владеют реальной информацией о том", в каких случаях может быть нарушение закона, а в каких его нет.

"Эти [контролирующие] ведомства задают вопросы, и им отвечают в рабочем порядке", - добавил представитель Кремля, объясняя, почему, по его мнению, на публикации со стороны отвечать главе Росгвардии не нужно было. Однако, продолжил Песков, Золотов - горячий человек, офицер. "Может быть, это звучит пафосно, но он относится к русским офицерам, для которых слово чести очень важно, и он за свою честь ринулся в бой, он не специалист, может быть, в вопросах политической деятельности и т.д.", - заключил Песков.

Сотрудники ФБК Алексея Навального ранее обвинили Росгвардию в закупке продовольствия для нужд ведомства по ценам якобы выше рыночных у единственного поставщика. Золотов отверг все обвинения и записал обращение, в котором вызвал Навального на дуэль. Глава Росгвардии просил Навального "не затягивать с сатисфакцией".

В обращении к Золотову 18 октября Навальный заявил, что принял его вызов, оставив за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов. В ответ Золотов заявил, что не намерен участвовать с ним в дебатах, так как приглашал его на спортивный поединок после обвинений в свой адрес.