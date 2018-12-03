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Песков: декларацию саммита G20 удалось согласовать лишь за полчаса до подписания

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "шерпам пришлось изрядно попотеть"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Декларация саммита Группы двадцати, прошедшего в Аргентине, стала одним из самых сложных по подготовке документов за всю историю этого формата. Об этом рассказал на встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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"Готовился он [итоговый документ саммита] сложно, гораздо сложнее, чем на предыдущих "двадцатках": слишком большой объем противоречий между странами", - отметил он.

"Шерпам пришлось изрядно попотеть, и текст документа был согласован буквально в последние 30 минут [перед подписанием]", - рассказал представитель Кремля. Говоря о разногласиях, из-за которых декларация долго не была согласована, Песков назвал в их числе противоречия по вопросам основ свободной торговли, протекционизма, миграции и экологии.

Саммит Группы двадцати прошел в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

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