Песков: РФ не идет по особому пути, хотя и стала примером другим в борьбе за суверенитет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не видит какого-то особого пути, которым должна идти Россия. По его мнению, РФ - неотъемлемая часть мирового сообщества, хотя и подала в свое время другим государствам пример в борьбе за суверенитет.

"Если вы спросите мое личное мнение, я не считаю, что у России должен быть какой-то особый путь развития, - сказал он на встрече со студентами МГИМО . - У России на самом деле был особый путь развития в начале 2000-х, и этот особый путь был связан с тем, что Россия боролась за свой суверенитет". "Ибо быть настоящим суверенным государством могли себе позволить немногие", - добавил Песков.

Сейчас, по словам представителя Кремля, "Россия проторила дорожку, и за ней идет много стран, которые против того, чтобы в их внутренние дела вмешивались, которые против того, чтобы у них устраивали перевороты, которые против того, чтобы против них вводили незаконные санкции". "Сейчас мы эту траекторию задали, и к этому пути присоединяются все больше и больше государств. Но говорить о какой-то исключительности, о какой-то особенности я не стал бы", - подчеркнул Песков. При этом он отметил, что РФ является неотъемлемой частью всего мирового сообщества.