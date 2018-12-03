В Кремле считают, что непредсказуемость властей США мешает выстраиванию отношений с РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кремль считает, что непредсказуемость нынешней администрации США мешает в выстраивании отношений между Москвой и Вашингтоном, к чему стремится Россия.

"Основываясь на доступных всем фактах, можно сказать, что налицо определенная непредсказуемость в действиях нынешней администрации [США], что серьезно осложняет задачу по выстраиванию отношений", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И подчеркнул: "А Москва и президент [России Владимир] Путин хотят выстраивать эти отношения и ждут взаимности от американских коллег".

Представитель Кремля признал, что "наверняка в выстраивании диалога с американскими визави можно было что-то сделать лучше". "Но в принципиальном плане там ситуация очень простая: мы или отстаиваем свои интересы, или мы показываем - прямо, не намекаем - красную линию своих интересов, через которую мы не дадим никому переступить, или мы этого не делаем", - уверен Песков.

Он привел еще один пример: "Или мы говорим, что мы не дадим [делать] никаких цветных революций, мы не дадим снаружи менять власть, где бы то ни было, или мы становимся жертвами таких процессов".

По мнению представителя Кремля, "Россия такое жесткое слово сказала". "Не всем нравится. По мере того, как Россия заняла подобающее ей место в мировых делах, это еще больше стало не нравиться многим", - отметил Песков. Он добавил, что "после того, как Россия начала настаивать и ощутимо продвигать тезис о многополярном мире, это еще больше стало не нравиться".

"Вот, что лежит в основе столкновения мировоззрений. Альтернатива этому - стать вассалом. Мы не можем себе это позволить", - заявил представитель Кремля.