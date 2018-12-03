Песков: о новом обращении в защиту экс-главы Серпуховского района доложат президенту

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Обращение экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, в Кремле получили, однако ход расследования дела не комментируют. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на встрече со студентами МГИМО.

"Да, ознакомились [с обращением Шестуна]", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы не сможем говорить, является ли что-то справедливым или несправедливым [в деле Шестуна]", - сказал Песков, напомнив, что идут следственные действия. Представитель Кремля заметил, что ряд авторов подобных обращений почему-то сначала сообщает о них СМИ, а не адресату. "А реагировать на постановку вопроса в исполнении СМИ мы тоже не имеем права, потому что не можем исключать искажения", - добавил Песков.

Позднее одна из студенток, представившаяся Марией Шестун - дочерью арестованного экс-главы Серпуховского района, рассказала представителю Кремля о новом обращении своей семьи по этому делу и попросила передать президенту просьбу о хотя бы смягчении Шестуну меры пресечения. "Я обещаю вам, что так и сделаю", - ответил Песков. Он еще раз обратил внимание, что публикация обращения в интернете - не самый эффективный путь (по сравнению с отправлением его в официальном порядке). Тем не менее пресс-секретарь президента заверил, что и об опубликованном в Сети обращении "будет доложено главе государства".

Дело Шестуна

Ранее Шестун в видеообращении к президенту России Владимиру Путину заявил, что его принуждали уйти в отставку под угрозой конфискации дома и возбуждения уголовного дела.

Александр Шестун обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. По данным СК, в 2008-2014 годах он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе под строительство торговых центров, нанеся ущерб в размере 62 млн рублей. Шестун не признает вину. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.

Срок ареста Шестуну установлен до 13 февраля. Кроме него, по уголовному делу проходят бывший глава администрации поселка Большевик, гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов, объявленные в розыск.