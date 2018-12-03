Песков заявил о заинтересованности России в реанимации диалога с ЕС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва заинтересована в развивающемся Евросоюзе и рассчитывает на активизацию диалога с Брюсселем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

Он отметил, что РФ выстраивает двустороннее сотрудничество как с отдельными странами ЕС, так и по линии взаимодействия Москва - Брюссель, которая "сейчас находится в изрядно подмороженном состоянии", причем не по инициативе российской стороны. "Но, безусловно, в наших интересах реанимация диалога Россия - Евросоюз. Мы надеемся, что рано или поздно все-таки политическая мудрость в Брюсселе найдет в длинных коридорах свой пусть, и этот процесс будет реанимироваться", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля полагает, что трудности в Евросоюзе не были бы позитивным явлением для России, так как ЕС является основным экономическим партнером РФ. "Мы заинтересованы, чтобы к западу от наших границ было предсказуемое пространство, экономически развивающееся", - заключил пресс-секретарь президента.

"Чем обернется Brexit для ЕС и для Великобритании сейчас однозначно не знает никто", - ответил Песков на соответствующий вопрос. При этом он подчеркнул, что "не преувеличивал бы серьезно угрозу, которая нависла над ЕС". "Это мощнейшее интеграционное объединение <...> Эта интеграция очень устойчивая", - сказал пресс-секретарь президента РФ. При этом он обратил внимание, что происходящие сейчас процессы слома основных устоев мировой экономики и перехода к чему-то новому коснутся всех.