Песков: Россия призывает не делать шагов, которые спровоцировали бы выход Ирана из СВПД

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия не видит альтернативы соглашению по иранской ядерной программе и призывает все стороны не делать шагов, которые спровоцировали бы Тегеран на выход из этой договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

"Россия, как и практически все страны, выступает за сохранение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), мы не видим альтернативы этой договоренности. Мы призываем всех не делать шагов, которые спровоцировали бы выход Ирана из этого режима, мы считаем, что это имело бы очень негативные последствия, и мы осуждаем США за то, что они вышли из СВПД", - сказал Песков.

По его словам, рестрикции Вашингтона в отношении Тегерана, которые, в отличие от санкций Совбеза ООН, не являются легитимными с точки зрения международного права мерами, "не должны быть препятствием для того, чтобы мы продолжали наши двусторонние отношения и торгово-экономическое сотрудничество с Ираном".

Песков отметил, что РФ выстраивает взаимовыгодные и достаточно тесные отношения с этой страной, которая также играет очень важную роль в региональных делах и в процессе сирийского урегулирования. "И закрывать глаза на роль Ирана абсолютно нелогично и недопустимо", - заметил пресс-секретарь президента.