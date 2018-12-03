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Кризис в Сирии

Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Хама

В идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано всего одно нарушение режима прекращения боевых действий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в идлибской зоне деэскалации, в течение суток обстреляли населенный пункт провинции Хама. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения боевых действий. Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Хифсин провинции Хама", - сказал он.

Представитель военного ведомства также добавил, что власти Сирии продолжают амнистию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в рамках реализации указа президента Башара Асада. По состоянию на 2 декабря амнистировано 14522 человека.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнули в Минобороны РФ.

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