Песков считает выгодным и необратимым процесс интеграции в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Евразийская интеграция будет развиваться вне зависимости от персоналий лидеров участвующих в ней стран. Такое мнение высказал пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

"Процесс евразийской интеграции настолько соответствует интересам наших стран, что вне зависимости от того, кто будет в руководстве наших стран, можно практически со стопроцентной уверенностью сказать, что это уже необратимый процесс дальнейшего развития", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в будущем - после ухода нынешних лидеров стран "пятерки" (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что проблем и трудностей на пути евразийской интеграции будет очень много, так как это всегда очень сложный процесс, тем более на пространстве бывшего СССР. "Но жизнь диктует необходимость этой интеграции, это выгодно для нас всех", - добавил Песков.

Он напомнил, что автором идеи ЕАЭС был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "(Президент РФ Владимир) Путин это знает и хорошо ценит, он ему каждый раз об этом говорит", - заметил пресс-секретарь российского лидера.