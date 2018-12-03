Песков: Россия рассчитывает на добрые отношения с Бразилией при Болсонару

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на продолжение развития добрых отношений с Бразилией после вступления Жаира Болсонару в должность президента южноамериканской страны. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

Отвечая на вопрос о том, как будут развиваться российско-бразильские отношения после инаугурации Болсонару, он не стал делать конкретных прогнозов. "Конечно, мы надеемся на то, что и в двустороннем плане мы продолжим развивать наши отношения с Бразилией и что продолжится наша кооперация в рамках БРИКС. Мы рассчитываем на добрые отношения", - сказал представитель Кремля.

Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.