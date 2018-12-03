Лавров не смог ответить на все вопросы волонтеров из-за неполадок с микрофоном

Еще по пути на мероприятие стал очевидным повышенный интерес к нему как молодых участников, так и представителей СМИ. В поисках нужного павильона на территории ВДНХ многие прибегали к помощи охранников, которые буквально за секунду ориентировали заплутавших журналистов. "Скажите, что там сегодня происходит? - с улыбкой поинтересовался один из сотрудников выставочного комплекса. - А то с самого утра про этот 69-й павильон спрашивают".

Попадая на место проведения форума, многие журналисты сразу вспоминали прошедший в октябре прошлого года в Сочи XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодые активисты, прибывшие на мероприятие из разных стран, увлеченно общались друг с другом, фотографировались с флагами, делали совместные селфи. Даже их толстовки бордового цвета по дизайну напоминали официальную форму участников сочинского фестиваля.

Еще более праздничную атмосферу создавали аниматоры, которые развлекали волонтеров в холле: они жонглировали кольцами, пускали мыльные пузыри. Но с приближением времени выступления главы российского дипведомства коридоры павильона заметно опустели - участники тянулись к центральной сцене, на которой с ними и общался Лавров.

О популярных вопросах, президенте и доверии

В своем вступительном слове, которое заняло не более пяти минут, российский министр рассказал об опыте международного сотрудничества в сфере добровольчества, взаимодействии Москвы с волонтерской программой ООН, а также усилиях, предпринимаемых министерством для развития партнерства в этой сфере со странами СНГ. Далее он перешел к общению с аудиторией.

Возможность задать вопрос Лаврову на любую тему, безусловно, можно назвать уникальной. Ни для кого не секрет, что у главы МИД РФ очень плотный график, поэтому даже журналисты министерского пула обычно задают ему не более двух-трех вопросов за одну пресс-конференцию. Однако на общение с участниками Международного форума добровольцев Лавров выделил около 40 минут, за которые он успел ответить более чем на десяток вопросов.

Примечательно, что в обращениях большинства волонтеров звучал один и тот же вопрос: как Министерство иностранных дел России могло бы способствовать продвижению только зародившегося проекта или решению какой-либо проблемы. Некоторые участники даже искренне просили министра рассказать об их идеях российскому лидеру. И несмотря на то, что чаще всего практическая реализация данных вопросов оказывалась вне компетенции дипведомства, Лавров пытался войти в положение каждого участника, предлагая им, к примеру, обменяться контактами.

О доверительном отношении добровольцев к Лаврову также говорил и тот факт, что на протяжении всего выступления министра его помощникам передавались записки, визитки и даже грамоты.

О новых идеях, приложениях и сотрудничестве с СНГ

Однако среди множества вопросов, которые прозвучали в понедельник вечером на ВДНХ, есть те, которые, очевидно, запомнятся и министру, и журналистам. Среди них - обращение девушки российско-сирийского происхождения, которая поставила перед собой задачу открыть волонтерский центр в Дамаске. "Моя мама русская, мой папа сириец, я хочу создать волонтерский центр в Сирии, но мне говорят, что это очень сложно. На ваш взгляд, это возможно воплотить в жизнь?" - поинтересовалась она.

Лавров выразил искреннюю поддержку этой идее, назвав ее вполне осуществимой. "Сложность может быть только одна - условия безопасности. Изложите письменно свою концепцию, передайте мне через организационный комитет. Обязуюсь, что мне это все лично привезут, и я вашу концепцию, конечно же, изучу", - сказал глава российского дипведомства, вызвав аплодисменты в зале.

Запомнится участникам форума и молодой человек, создавший новое мобильное приложение. "Это социальное приложение, которое помогает разным людям, в том числе с ограниченными возможностями, пенсионерам, - поделился он. - Мы не хотим останавливаться на России. Хотим к вам обратиться, чтобы масштабировать проект".

Отвечая на просьбу Лаврова подробнее рассказать о приложении, волонтер начал описывать ситуацию. "Вы идете по городу или торговому центру, не важно. Видите потерявшегося ребенка, фотографируете его, загружаете фотографию в систему. Уверен, оно вам понравится!" - начал объяснять молодой человек, а девушка в первом ряду шепотом сделала довольно-таки точное замечание, что испугавшегося ребенка сначала "надо бы успокоить, а не снимать".

"То, как лучше популяризировать мобильное приложение, вы точно знаете лучше меня, - с улыбкой ответил Лавров. - Я предложил бы вам начать кооперацию со странами СНГ. И тогда МИД поможет вам, например, в организации круглых столов, на которых вы могли бы презентовать иностранным коллегам свои проекты".

Вдохновленный общением с министром молодой человек стремительно удалился, не расслышав вопрос из зала о том, как же называется его приложение. "Странно, столько рассказывал о нем, а как называется, так и не сказал", - отметила девушка-доброволец, провожая его взглядом.

О маме, эмоциях и "том самом" поступке

Участники разных мероприятий часто задают главе МИД РФ личные вопросы. И состоявшееся общение с волонтерами не стало исключением.

Так, одна из участниц форума поинтересовалась, с чего для российского министра начинается Родина. "С мамы, это прямо очевидно, - моментально ответил Лавров, в очередной раз вызвав аплодисменты в зале. - Она до сих пор жива, недавно ей исполнилось 90 лет. Дай бог ей здоровья".

Министра также попросили рассказать о "том самом тимуровском поступке", которым он до сих пор гордится, но, как оказалось, в тимуровских отрядах Лавров никогда не состоял. "Я был и октябренком, и пионером, и комсомольцем, - поделился он. - Но, тем не менее, меня так воспитала мама, что всегда помогал старшим. Я несколько лет жил в деревне в юности, воду им приносил, помогал что-то купить, когда меня о чем-то просили".

Вопрос о безэмоциональном лице, которое удается сохранять Лаврову, несмотря на сложную работу, вызвал искреннюю улыбку у самого министра. "Эмоциям всегда есть свое место, но нельзя постоянно давать им волю, - отметил глава МИД. - Надо быть иногда сдержанным, хотя иногда хочется наоборот".

Ну, извините, ребята

Техническая неполадка, когда у него и ведущих неожиданно перестали работать микрофоны. Спустя несколько минут отключился и экран, на фоне которого стоял министр. "Точно кибератака", - со смехом предположили в зале.

Стараясь отвлечь аудиторию, ведущие призывали участников придумывать для главы российского дипведомства новые вопросы, лучше их формулировать. Лавров оставался на сцене до тех пор, пока не стало ясно, что проблему с техникой быстро не решить.

"Ну, извините, ребята", - попрощался министр и ушел со сцены под дружное скандирование залом слова "спасибо".