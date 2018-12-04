Депутаты Бурятии упразднили должность сити-менеджера Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 4 декабря. /ТАСС/. Парламентарии Бурятии проголосовали за упразднение должность сити-менеджера, главы муниципальной администрации Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе народного Хурала (парламента) Бурятии.

"На очередной третьей сессии Народного Хурала депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений в статью 22 закона Республики Бурятия "Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия". Документ был внесен главой республики [Алексеем Цыденовым]. По итогам голосования 56 депутатов [из присутствовавших 58] проголосовали "за", - сообщили в пресс-службе.

Законопроект об изменении организации власти в Улан-Удэ на рассмотрение депутатов внесен в ноябре. Как пояснил тогда журналистам руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов, законопроект уточняет полномочия мэра, избираемого прямым голосованием, он будет возглавлять исполнительную власть, это позволит отказаться от должности сити-менеджера.

Кроме этого Цыденов отметил, что изменение законодательства позволит более четко разграничить функций горсовета и администрации города. Фактически речь идет о возвращении к модели городской власти, которая существовала до 2012 года.

Сейчас мэр Улан-Удэ является председателем городского Совета депутатов, сити-менеджер - глава муниципального образования, фактически городской управляющий.

После принятия законопроекта устав городского округа "Город Улан-Удэ" должны привести в соответствие до 1 марта 2019 года. Изменения в уставе вступят в силу после истечения срока полномочий V созыва Улан-Удэнского городского Совета депутатов - в сентябре 2019 года.