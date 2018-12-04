Глава Крыма назначил исполняющего обязанности министра ЖКХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов после отставки министра ЖКХ Крыма Виталия Глотова возложил временное исполнение обязанностей главы министерства на замминистра ЖКХ региона Энвера Аблаева. Соответствующий указ размещен на правительственном портале республики.

Накануне Аксенов принял отставку министра ЖКХ республики Виталия Глотова, который ушел по собственному желанию.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Аблаева Энвера Айдеровича, заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым", - говорится в документе.

Тридцатипятилетний Аблаев был назначен заместителем министра ЖКХ Крыма 31 июля 2018 года. До этого занимал должность начальника управления эксплуатацией объектов водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.