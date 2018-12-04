Зюганов предлагает разрешить вступать в гражданство РФ без отказа от украинского паспорта

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за предоставление всем желающим украинцам российского гражданства без выхода из гражданства Украины.

"Я считаю, что президент, члены правительства, наиболее влиятельные люди в стране обязаны еженедельно обращаться к гражданам Украины с тем, что Украина и народ Украины - для нас дружественный и родственный, что мы имеем с ними тесные многовековые связи, что мы готовы всячески развивать все виды отношений: экономические, культурные, личные, деловые, родственные, семейные. В этой связи надо немедленно принять решение о доступности для любого гражданина Украины получить российское гражданство без права потерять гражданство Украины", - сказал он во вторник журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.