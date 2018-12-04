Полпред президента в КС рассказал, что власти не планируют менять Конституцию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Конституционном суде (КС) Михаил Кротов заявил, что в органах государственной власти не обсуждаются изменения Конституции России.

"То, что в структурах органов государственной власти никаких изменений Конституции РФ не планируется, могу сказать однозначно", - сказал он на пленарном заседании Общественной палаты РФ во вторник.

Кротов уточнил, что на сегодняшний день предложений по изменению Конституции РФ, "за исключением научных трудов, когда предлагаются какие-то научные идеи", нет.

Так он ответил на вопрос члена Общественной палаты РФ Вероники Крашенинниковой о планах по изменению основного документа страны. Она сослалась на статью главы КС Валерия Зорькина, в которой он заявил, что все недостатки Конституции РФ устранимы конкретным путем точечных изменений.

По мнению Кротова, слова Зорькина о точечных изменениях оказались "несколько вырваны из контекста". "Он, видимо, отвечал на дискуссию с какими-то авторами, предлагавшими переписать Конституцию РФ, написать новую", - предположил полпред президента в КС.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин добавил, что изменения в Конституцию РФ все-таки вносились на протяжении последних десяти лет. "Это и некие изменения в составе субъектов РФ, и срок президентских полномочий. То есть то, что нужно, было сделано", - резюмировал он. Срок полномочий президента был увеличен с четырех до шести лет, срок полномочий Госдумы - с четырех до пяти лет.

Полпред отметил, что российская Конституция является долгожителем по сравнению с основными законами европейских стран.

На пленарном заседании Общественной палаты РФ он отметил, что Конституция РФ принималась 12 декабря 1993 году "в достаточно переломный момент российского государства", в "непростой период противостояния между государственными органами РФ".

"И вот в этот период рождается российская Конституция. Многим на тот момент казалось, что она будет жить очень недолго и ее быстро подправят. Но 25 лет, которые прошли с момента принятия российской Конституции, говорят о том, что она одна из долгожительниц в европейском сообществе", - сказал Кротов.

Он добавил, что европейские конституции "имеют средний возраст 17 лет".

Кротов отметил, что основные проблемы, которые стояли при принятии Конституции РФ 25 лет назад, были разрешены. "Сегодня нет такого противостояния между органами государственной власти, сегодня во главу угла поставлена защита интересов граждан", - подчеркнул он.