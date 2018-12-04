Володин предложил создать неформальную рабочую группу для восстановления диалога с ЕП

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать неформальную рабочую группу для восстановления диалога между российскими законодателями и Европарламентом. С такой инициативой он выступил во вторник на встрече с депутатом Европарламента от Литвы, заместителем председателя группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом.

"Мы исходим из того, что диалог обязательно должен быть, и он лежит в основе любых решений", - сказал спикер. "В связи с этим мы могли бы обсудить в том числе создание (если мы выйдем на понимание, что это возможно и будет результативно), может быть, как первый шаг, неформальной рабочей группы", - обратился он к собеседнику.

"Со стороны нашего парламента это могли бы быть наши коллеги, которые здесь присутствуют [вице-спикер Петр Толстой и другие], они хорошо знают многих ваших коллег из Европарламента, из национальных парламентов, - продолжил Володин. - А со стороны Европарламента вы могли бы определиться, кто бы это мог быть - кто поддерживает первый шаг, с которого начинается дорога". "Давайте подумаем об этом, возможно, у нас получится", - заключил он.

В свою очередь Паксас поддержал идею о создании такой контактной группы.

Ранее взаимодействие Госдумы и Европарламента осуществлялось по линии Комитета парламентского сотрудничества Россия - Европейский союз, соответствующее соглашение о партнерстве вступило в силу в конце 1997 года. Однако с 2014 года по инициативе Европейского парламента работа в этом формате была приостановлена.