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Минюст РФ: в иске Киева ЕСПЧ по инциденту в Керченском проливе нет официальных документов

Российская сторона выразила озабоченность в связи с тем, что дело принято к рассмотрению лишь на основании публикаций в СМИ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ходатайство властей Украины по инциденту в Керченском проливе, принятое ЕСПЧ, содержит информацию СМИ, в нем нет официальных документов.

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В связи с этим Минюст России выразил свою озабоченность, сообщает пресс-служба министерства.

"Минюст России выразил ЕСПЧ озабоченность тем, что Европейский суд принял к производству ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации и не содержащее официальных документов, которые могли быть получены украинской стороной от Российской Федерации по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия", - говорится в сообщении Минюста.

ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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