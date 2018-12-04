Слуцкий назвал научную дипломатию одним из эффективных инструментом в борьбе с санкциями

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что научная дипломатия становится одним из эффективных инструментов развития международного сотрудничества, в том числе в условиях противоправного санкционного давления на Россию.

"26-27 ноября в Москве прошел X юбилейный форум ЮНЕСКО "Наука на благо человечества". Мы собрали более 500 золотых умов мира... Во время своих выступлений ученые говорили о вывихнутости, архаичности и необоснованности санкционной политики против России и о необходимости более широкого применения инструментария научной дипломатии для снятия санкций", - заявил Слуцкий, выступая на пленарном заседании Госдумы от фракции ЛДПР.

Он добавил, что "представители научного сообщества прямо выражали свою обеспокоенность в связи с постоянно расширяющимся механизмом санкций". "Все больше стран попадают под противоправные рестрикции. И это те страны, которые не укладываются в модель однополярного мира с главенствующей ролью США", - указал глава комитета.

Между тем, продолжил Слуцкий, "многие ученые с мировым именем, среди которых были и нобелевские лауреаты, говорили о том, что с Россией необходимо развивать сотрудничество во всех плоскостях, создавать вместе стабильную и безопасную архитектуру XXI столетия". "И здесь, по общему мнению форума, необходимо искоренять и такие рудименты и атавизмы, как санкционное давление. И одним из эффективных инструментов в этом процессе также может стать научная дипломатия", - заключил глава комитета.