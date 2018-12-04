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Матвиенко надеется на восстановление межпарламентского диалога после выборов в ЕП

Спикер Совфеда заявила, что эти контакты прерваны с 2014 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что после выборов в Европарламент в мае 2019 года придут более конструктивно мыслящие политики и Россия восстановит межпарламентское взаимодействие с Евросоюзом.

"Мы очень огорчены, что у нас прерван диалог с 2014 года. Отдельные контакты есть, но мы бы считали важным наладить его на постоянной, системной основе. Надеемся, что после выборов нового состава Европарламента придут более здравые силы, конструктивно мыслящие, и мы восстановим наше межпарламентское взаимодействие Россия - Европейский союз", - сказала Матвиенко во вторник на встрече с депутатом Европарламента от Литвы, заместителем председателя группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаЛитваРоссия
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