Володин: использование экономических институтов в политических интересах недопустимо

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с депутатом Европарламента от Литвы, заместителем председателя группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом заявил о недопустимости использования основополагающих экономических институтов и развязывания торговых войн в угоду политическим амбициям.

"Когда сегодня берут и используют тот же доллар в политических интересах, когда используют банковскую систему, платежные системы в политических интересах - это недопустимо. [Они] не только подвергаются сомнению, но и, как вы понимаете, доверие от этого падает к таким базовым институтам, которые формировались десятилетиями", - сказал председатель палаты.

По мнению спикера, это свидетельствует о глубоком кризисе, поразившем многие институты. Поэтому, считает Володин, необходимо восстанавливать доверие к ним, руководствуясь принятыми в рамках ООН решениями и международными соглашениями.

"Если кто-то игнорирует голос одной, другой, третьей страны, к чему это приведет? Мы сегодня с вами видим, что в достижении своих политических амбиций и желании поддержать отдельную экономику торговые войны развязаны в отношении большого количества государств. Не только [в отношении] России, [а также] Китая, Ирана, Турции, в отношении других стран", - добавил он.