В Кремле не считают, что за беспорядками во Франции стоят США

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ситуация с массовыми протестами во Франции является исключительно внутренним делом этой страны, едва ли можно говорить о влиянии США на эти события. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Да нет, я бы [так] не сказал", - прокомментировал Песков мнение о влиянии США на проявление массовых протестов во Франции.

"В целом это абсолютно и исключительно внутреннее дело Франции, которая для нас является достаточно важным партнером и в двустороннем плане, и в международных делах", - продолжил представитель Кремля. По его словам, для Москвы лишь важно, чтобы эти беспорядки "не привели к человеческим жертвам или к ранениям кого-то, особенно граждан РФ".

Во Франции массовые акции протеста населения против роста цен на автомобильное топливо проходят с середины ноября. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.