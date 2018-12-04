Путин получит доклад о жалобах жителей Поморья на планы по созданию там свалок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кремль знаком с обращением жителей Архангельской области в адрес президента РФ по вопросу о создании в регионе мусорных полигонов. Об этих жалобах Владимира Путина проинформируют, заверил журналистов его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы видели это обращение в СМИ. Безусловно, о нем будет доложено", - сказал он.

При этом Песков не стал озвучивать позицию Кремля по вопросу организации мусорных полигонов в Поморье. "Сначала нужно этот вопрос с экспертной точки зрения рассмотреть", - сказал он.

Ранее власти Архангельской области сообщили о планах по строительству экотехнопарка "Шиес" на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. В районе поселка Рикасиха под Северодвинском планируется создать полигон для переработки отходов из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Это вызвало недовольство жителей Поморья, которые провели акции протеста. Участники акций направили обращение в адрес президента РФ с просьбой пересмотреть такое решение.