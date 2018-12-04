Матвиенко считает опасным прецедентом поощрение провокационных действий Украины

"Случилась ситуация. Прежде чем делать заявления (Конгресс США, официальные власти Евросоюза сделали заявление), разберитесь. Нельзя так однобоко, иначе это опасные прецеденты. [Инцидент в Керченском проливе - это] опасная спровоцированная акция, за которую нужно наказывать, а не поощрять", - сказала Матвиенко во вторник на встрече с депутатом Европарламента от Литвы, заместителем председателя группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным выдвигать обвинения в адрес России по ситуации в Керченском проливе, не разобравшись в ней. По мнению сенатора, это только поощряет провокационные действия властей Украины, что само по себе является опасным прецедентом.

По ее мнению, "если никто не одернет страны, которые так себя ведут", то можно будет поставить крест на всем международном праве. "Одним все будет можно, другие будут виноваты. Давайте остановимся и осмыслим ситуацию на сегодня", - призвала Матвиенко.

"Давайте сейчас сядем и по Керченскому проливу разберемся. Позовите военных специалистов, экспертов Европы, Украины, России - кого угодно. Поминутно есть съемки всего этого, записи. Есть бортовые журналы на этих военных кораблях", - сказала председатель СФ.

Она назвала произошедшее в Керченском проливе заведомой провокацией, имеющей целый ряд выгодополучателей, среди которых в первую очередь президент Украины Петр Порошенко, а также те, кто хотел сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине. "Даже эта очевидная ситуация поворачивается таким образом, что за этим видят агрессию России", - добавила сенатор.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.