Кремль не комментирует местонахождение украинских судов, задержанных в Керченском проливе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не в курсе, где находятся военные суда, задержанные во время инцидента в Керченском проливе. Об этом он заявил журналистам, предложив задать вопрос о судьбе кораблей следственным органам. Так он ответил на просьбу прояснить судьбу судов, которые якобы исчезли от причала Керчи, где ранее были пришвартованы.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, это не входит в поле внимания [Кремля], - отметил он. - Это, конечно, скорее прерогатива следственных органов, которые сейчас ведут следствие. Нужно обращаться к ним". Песков напомнил, что задержанные корабли имеют непосредственно отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту инцидента.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что якобы украинские катера были отбуксированы из Керчи в неизвестном направлении. "Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали", - сказал на это источник в правоохранительных органах.