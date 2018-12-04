Песков: диалог с США не складывается, несмотря на "домашнюю работу" с обеих сторон

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кремль сожалеет, что диалог России и США не складывается, несмотря на "домашнюю работу" с обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог не складывается, действительно, несмотря на определенные планы, определенную проделанную домашнюю работу с двух сторон", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что уже неоднократно планы двусторонних контактов "переверстывались в последний момент, несмотря на наличие набора очень важных, стратегически важных вопросов". "Мы сожалеем в этой связи", - заключил представитель Кремля.

Переговоры президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - планировались на саммите "двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе, который прошел 30 ноября - 1 декабря. Однако в минувший четверг американский президент на своей странице в Twitter написал, что принял решение отказаться от встречи с российским коллегой в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе.

Тем не менее, Путин провел краткий разговор с американским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.