Путин 5 декабря проведет полноформатные переговоры с Мадуро в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Москве в среду, 5 декабря, полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра будет встреча в узком составе между Путиным и Мадуро и также состоятся российско-венесуэльские переговоры в расширенном составе", - заявил он.

Ранее в посольстве Венесуэлы в РФ ТАСС сообщили, что Мадуро на встрече с Путиным намерен обсудить реализацию совместных проектов и двусторонние отношения. Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что венесуэльская государственная компания PDVSA планирует новые совместные проекты с "Роснефтью", одним из крупнейших инвесторов в этой южноамериканской республике. На сегодняшний день компании реализуют совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются более чем в 20,5 млрд т. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.