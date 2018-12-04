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Путин 5 декабря проведет полноформатные переговоры с Мадуро в Москве

Ранее в посольстве Венесуэлы в РФ сообщили, что глава Венесуэлы на встрече с президентом России намерен обсудить реализацию совместных проектов и двусторонние отношения

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Москве в среду, 5 декабря, полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра будет встреча в узком составе между Путиным и Мадуро и также состоятся российско-венесуэльские переговоры в расширенном составе", - заявил он.

Ранее в посольстве Венесуэлы в РФ ТАСС сообщили, что Мадуро на встрече с Путиным намерен обсудить реализацию совместных проектов и двусторонние отношения. Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что венесуэльская государственная компания PDVSA планирует новые совместные проекты с "Роснефтью", одним из крупнейших инвесторов в этой южноамериканской республике. На сегодняшний день компании реализуют совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются более чем в 20,5 млрд т. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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