Матвиенко: Россия заинтересована в стабильности Евросоюза

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в единстве и стабильности Евросоюза, который является для нее важным торговым и политическим партнером. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во вторник на встрече с депутатом Европарламента от Литвы, заместителем председателя группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом.

"Нас начали обвинять, что Россия хочет расшатать ситуацию в Евросоюзе. Да мы заинтересованы в единстве Евросоюза, это для нас важный торговый и политический партнер", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что если в Евросоюзе "не дай Бог начнется хаос, то он перекинется с точки зрения негативных последствий на Россию". "Россия в этом не заинтересована", - отметила председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, товарооборот между Россией и Евросоюзом в 2017 году вырос больше чем на 20%, по итогам девяти месяцев 2018 года был такой же рост.

"Есть понимание взаимной заинтересованности в сотрудничестве. Кто бы что ни говорил, Россия всегда была, есть и останется частью Европы. В интересах как России, так и европейских государств восстановить сотрудничество и взаимодействие", - подчеркнула Матвиенко.