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Володин поручил подготовить поправки для упрощения принятия украинцев в гражданство России

Председатель Госдумы призвал сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин Сергей Фадеичев/ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцев в гражданство РФ.

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"В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с Администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери [для вступления в гражданство РФ], и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов", - сказал спикер на пленарном заседании во вторник. "Давайте этим вопросом займемся, чтобы был конечный результат", - призвал он, обращаясь к комитету по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитету Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Данную тему поднял глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, выступая при обсуждении проекта заявления Госдумы с призывом к парламентам мира осудить провокацию Киева с заходом украинских судов в территориальные воды России в Керченском проливе. Он, в частности, напомнил, что комитет уже предлагал изъять из закона РФ о гражданстве требование к украинцам отказываться от своего гражданства для получения российского паспорта. "Как на юго-востоке Украины отказываться от своего гражданства?" - задался он вопросом.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссия
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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