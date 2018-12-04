Володин поручил подготовить поправки для упрощения принятия украинцев в гражданство России

"В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с Администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери [для вступления в гражданство РФ], и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов", - сказал спикер на пленарном заседании во вторник. "Давайте этим вопросом займемся, чтобы был конечный результат", - призвал он, обращаясь к комитету по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитету Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Данную тему поднял глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, выступая при обсуждении проекта заявления Госдумы с призывом к парламентам мира осудить провокацию Киева с заходом украинских судов в территориальные воды России в Керченском проливе. Он, в частности, напомнил, что комитет уже предлагал изъять из закона РФ о гражданстве требование к украинцам отказываться от своего гражданства для получения российского паспорта. "Как на юго-востоке Украины отказываться от своего гражданства?" - задался он вопросом.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.