Глава СПЧ заявил, что выборы в России становятся более честными и конкурентными

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что выборы в России за последние годы стали более честными, конкурентными и свободными. Об этом он заявил во вторник на пленарном заседании Общественной палаты РФ.

"Если говорить о честных и свободных выборах, мы знаем, что в последние годы они становятся более честными, более свободными, более конкурентными", - сказал Федотов.

Он привел данные заказанного СПЧ соцопроса, в ходе которого респондентов спрашивали, с нарушением каких прав они лично сталкивались за прошедший год. На первом месте оказалось нарушение права на здоровую окружающую среду (10,7% опрошенных), на втором - права на справедливый суд (9,6%), на третьем - права на честные и свободные выборы (9,1%).

Федотов предположил, что количество жалоб на нарушение права на честные выборы велико, так как "об этом больше информации". "Поэтому больше к этому внимания", - отметил он.

Забота об экологии ради потомков

Федотов выразил уверенность в том, что, говоря с детьми о Конституции РФ, надо в первую очередь рассказывать о главе второй - "Права и свободы человека и гражданина". "При этом давайте не отрывать права и свободы от обязанностей, потому что человек не только наделен правами, он наделен и обязанностями, причем обязанностями в том числе и перед будущими поколениями", - заметил председатель СПЧ.

Одной из важнейших обязанностей перед будущими поколениями является сохранение окружающей среды, подчеркнул Федотов. В качестве примера привлечения детей к заботе об экологии он привел проект системы оборотной тары. "Если мы введем систему оборотной тары, чтобы пластиковые бутылки мы не выбрасывали, а сдавали, стеклянные бутылки, металлические банки не выбрасывали, а сдавали и получали за это какую-то копейку, этим сбором могли бы заниматься дети", - сказал глава СПЧ.

По его мнению, дети бы понимали, что, "с одной стороны, это их заработок, их приучение к труду и собственной предпринимательской деятельности, а с другой стороны, это забота об охране окружающей среды".