Власти Крыма предупредили жителей региона о возможных провокациях на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма предупредили жителей полуострова о нецелесообразности поездок на Украину в связи с возможностью провокаций в отношении граждан РФ, сообщил во вторник ТАСС вице-премьер республики Дмитрий Полонский.

"И мы, и соответствующие компетентные органы, правоохранительные органы, достаточно давно и активно предупреждаем крымчан о потенциальных опасностях, которые их ожидают (на Украине). Мы были свидетелями неоднократных задержаний российских граждан на территории Украины. От того, что украинская сторона не будет прекращать предпринимать провокационные действия в отношении не только крымчан, но и других граждан РФ, быть застрахованными нельзя", - сказал Полонский.

Власти Украины 26 ноября ввели на 30 дней военное положение в 10 областях. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября корабли украинских ВМС нарушили порядок прохождения военных судов через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМСУ получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело, моряки были арестованы.

По мнению Полонского, военное положение и введенные Украиной ограничения направлены исключительно на внутриполитическую повестку, связанную с предстоящими выборами президента.

Аналогичное мнение высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, призвав жителей республики быть осторожнее при посещении соседней страны.

"Порошенко понимая, что никаких шансов у него на президентских выборах нет, не нашел ничего лучшего, как ввести это комичное военное положение… С большой долей вероятности, до 26 декабря, когда заканчивается срок действия военного положения, он будет пытаться еще какую-то провокацию сделать. Поэтому крымчане должны вести себя крайне осторожно, особенно при выездах на Украину", - сказал он журналистам.