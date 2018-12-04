Ушаков: встреча Путина и Ципраса 7 декабря завершит непростой период отношений двух стран

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают, что встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москве 7 декабря должна завершить непростой период отношений двух стран, связанный с дипломатическим скандалом. Такое мнение высказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Этот визит [Ципраса в РФ] носит особый характер, поскольку призван завершить неспокойный период развития наших двусторонних отношений", - подчеркнул он. "Я веду речь о высылке соответствующих сотрудников нашего посольства в Афинах, Черноморского банка торговли и развития, о запрете въезда в Грецию двум нашим бывшим дипломатам", - пояснил Ушаков. По его словам, эта ситуация была нетипичной для отношений двух стран. "Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность, поскольку таких сбоев давно мы не наблюдали в наших отношениях", - сказал он.

"Особенно досадным" Ушаков назвал отмену торжественных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания договора о дружбе и сотрудничестве двух стран и 190-летию установления дипотношений. Представитель Кремля напомнил, что к этим датам был приурочен и визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грецию, который позже был отменен.

"Слава богу, что обе стороны сейчас проявили мудрость и решили в конце года провести визит в Россию премьер-министра Ципраса и тем самым закончить такой нетипичный период в наших отношениях", - сказал Ушаков. Он напомнил, что 5-6 декабря пройдет и заседание межправкомиссии двух стран, где обсудят проблемы в сфере экономики, политики и социальной сфере.

Темы для обсуждения

Перспектива сотрудничества в энергетике, в том числе с учетом заинтересованности Греции к поставкам российского газа в Европу по южному маршруту, как ожидается, будет обсуждена в ходе предстоящей встречи Путина и Ципраса, сообщил Ушаков.

"Греческая сторона выражает заинтересованность в подключении к инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту. Имеет в виду участие в реализации проекта газопровода "Турецкий поток", - сказал Ушаков.

По его словам, энергетика является стратегической сферой сотрудничества России и Греции. В частности, как сообщил помощник президента, Россия обеспечивает 60% потребностей Греции в газе и свыше 15% - в нефти.

Россия и Греция обсуждают организацию паромного сообщения по маршруту Салоники - Новороссийск, сообщил помощник главы российского государства. "Заметный потенциал сотрудничества имеется в сфере транспорта, прежде всего, морского, обсуждается организация паромного сообщения Салоники - Новороссийск", - сказал Ушаков.

Он также сообщил, что в стадии проработки находится проект поставок современных судов на подводных крыльях "Комета 120М" для пассажирского флота Греции.

Представитель Кремля сообщил, что в Москве премьеру Греции будет передана копия знамени греческого пехотного полка, сформированного в 1777 году. Три знамени полка были обнаружены в архивах Эрмитажа, где специально для Ципраса создали реплику одной из находок.

По словам помощника президента, отношения РФ и Греции в экономике развиваются неплохо: за девять месяцев 2018 года товарооборот вырос на 11%. Растет турпоток, до конца года в Греции побывают более 1 млн россиян.