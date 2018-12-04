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Ушаков: саммит лидеров ОДКБ был отменен с учетом просьбы Армении, готовящейся к выборам

Помощник президента РФ отметил, что встреча лидеров вряд ли состоится до конца года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание [саммита] ОДКБ не проводить [6 декабря]", - отметил он. По словам представителя Кремля, таким образом, исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ остается Валерий Семериков. Говоря о кандидатуре нового генсека, он отметил, что "есть несколько вариантов".

Ушаков также заявил, что до конца года новый саммит ОДКБ уже вряд ли состоится.

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АрменияРоссияУшаков, Юрий Викторович
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