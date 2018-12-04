Комитет Госдумы поддержал законопроект об изолированном содержании террористов в тюрьмах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изолированном содержании террористов в тюрьмах. Его авторами выступили глава комитета Павел Крашенинников, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев и ряд других депутатов.

Законопроектом предусматривается содержание осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах, сообщил ранее журналистам Шхагошев. По его словам, главная цель - устранение условий для распространения экстремистской идеологии, предотвращение вербовки в ряды террористических организаций, а также дальнейшее совершенствование антитеррористического законодательства.

Помимо внесения изменений в соответствующие статьи Уголовно-исполнительного кодекса РФ, отдельным законом будут предлагаться поправки в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса РФ, рассказал политик. "Эти изменения предусматривают отбывание наказания в тюрьме лицами, осужденными за преступления террористической направленности (сейчас есть возможность отбывать в колониях-поселениях), а также убираются смягчающие коэффициенты кратности зачета времени содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения свободы", - пояснил он. "Смысл в том, что сейчас можно поместить в колонию-поселение, а теперь (по крайней мере, первую часть срока) только в тюрьму. Там предполагается их изолированное содержание", - сообщил депутат.

Изолированный режим

Как пояснил журналистам Крашенинников, "предлагается установить правило об отбывании части срока наказания в тюрьме в отношении осужденных за преступления террористической направленности". "Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций", - уточнил Крашенинников.

Он добавил, что по действующему законодательству лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, может быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режима. "В таких учреждениях осужденные содержатся в отрядах и могут поддерживать общение со значительным числом лиц, что сохраняет возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций в период отбывания наказания. Вместе с тем в тюрьмах, в отличие от условий в исправительных колониях, лица содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных осужденных", - сказал депутат.

В связи с этим, по словам Крашенинникова, для предотвращения развития радикальной идеологии в местах лишения свободы предлагается включить преступления террористической направленности в перечень особо опасных, за совершение которых может быть назначено отбывание наказания в тюрьме. "А в случае совершения особо тяжкого такого преступления установить правило об обязательном отбывании основной части срока наказания в тюрьме", - сообщил он.

Кроме того, предусматривается наделить ФСИН России правом выносить решение о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма среди других осужденных, в иные исправительные учреждения того же вида, не по месту жительства или совершения преступления. "Это необходимо для разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек", - пояснил Крашенинников.

Одновременно осужденным за бандитизм и террористическую деятельность предлагается отменить льготный порядок зачета в срок наказания времени, проведенного в СИЗО, подтвердил глава комитета. "Предусматривается применять порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы - из расчета один день за один день", - заключил Крашенинников.

Вопрос отдельного содержания экстремистов в местах лишения свободы поднял в конце октября председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров на мероприятии с президентом Владимиром Путиным по случаю 25-летия избирательной системы России. Дибиров обратил внимание на то, что осужденные за участие в запрещенных в РФ организациях содержатся в тюрьмах вместе с другими заключенными, осужденными по общеуголовным статьям, и "имеют определенную возможность для навязывания своей преступной антиобщественной идеологии". Путин согласился с целесообразностью предложения Дибирова и заметил, что "об этом нужно подумать".