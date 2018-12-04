Косачев надеется встретиться с главой международного комитета ЕП до выборов в этот орган

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам рассчитывает встретиться с главой аналогичного комитета Европарламента Дэвидом Макалистером до выборов в ЕП, которые пойдут в мае 2019 года.

"Мы по линии комитета Совета Федерации по международным делам сейчас восстанавливаем контакты с коллегами в комитете Европарламента по международным делам. Я рассчитываю на то, что мы с господином Макалистером, который возглавляет сейчас это комитет, все-таки сможем встретиться до того, как истекут полномочия нынешнего состава Европарламента", - сказал Косачев во вторник на встрече с депутатом Европарламента Стефано Маулу.

Он подчеркнул, что разговор вряд ли получится легким "с учетом тех позиций, которые он [Макалистер] занимает". "Но любой сложный разговор лучше, чем отсутствие такого разговора", - сказал сенатор.

Косачев также выразил надежду, что отношения между Россией и Евросоюзом в настоящее время находятся "в высшей точке кризиса" и хуже уже не будут. Он рассказал, что ознакомился с текстом очередной резолюции по России, которую комитет ЕП по международным делам, а возможно, и весь Европейский парламент, планирует принять в марте. "Могу сказать, что там воспроизводятся все накопившиеся клише в адрес России. Этот документ не будет иметь какой-то добавленной стоимости в наших отношениях", - подчеркнул Косачев, добавив, что относит появление этого текста к предстоящей избирательной кампании в Европарламент.

"Понимаем, что сейчас, по мере приближения к выборам в Европейский парламент, желающих поспекулировать на России, на российской теме будет становиться больше, а не меньше. Мы ожидаем волну новых претензий в отношении России, новых обвинений в адрес России", - сказал Косачев.

Вместе с тем, по словам главы международного комитета СФ, Россия рассчитывает на то, что как только завершится избирательная кампания, все это уйдет в прошлое. "Самое главное - не сделать нынешнюю ситуацию кризиса в наших отношениях невозвратной, необратимой", - заключил Косачев.