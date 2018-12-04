ЯРОСЛАВЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Два кандидата на должность мэра Ярославля отказались участвовать в конкурсе по собственному желанию, теперь на пост мэра претендуют семь кандидатов, сообщил ТАСС во вторник председатель муниципалитета (гордумы) Ярославля Артур Ефремов.
"Два человека по собственному желанию сняли свои кандидатуры, это Юлия Миронова и Владислав Крайнов. У нас осталось семь кандидатов", - сказал Ефремов.
Конкурсная комиссия в понедельник утвердила девять кандидатов на должность мэра Ярославля. На заседании муниципалитета 5 декабря каждый претендент выступит с программой развития города. Победитель будет определен по итогам голосования депутатов муниципалитета.
Сейчас на должность мэра претендуют и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, член партии "Справедливая Россия" Александр Бокарев, экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев, журналисты Александр Симон и Данила Бедяев, замначальника ярославского военного училища ПВО Владлен Кислов, инженер Дмитрий Гаврилов.
Конкурс на должность мэра Ярославля стартовал 7 ноября. Подать заявку на участие в конкурсе мог любой гражданин России, достигший 21 года и не имеющий судимостей.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов 3 октября 2018 года досрочно сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности мэра Ярославля с 4 октября стал заместитель по градостроительству Владимир Волков, который ранее исполнял обязанности мэра Переславля- Залесского.