МВД планирует упростить получение российского гражданства для украинцев

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. МВД России намерено упростить получение гражданства РФ для украинцев. Об этом ТАСС сообщила врио начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"Конечно, планируется", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.

Казакова также пояснила, что в настоящее время в Госдуме уже находится законопроект, предусматривающий упрощенное получение гражданства для некоторых категорий иностранцев, например, тех, кто приехал на территорию России по программе переселения соотечественников. "У нас 30% участников госпрограммы - граждане Украины", - добавила она.

Что касается законопроекта, то, по данным Казаковой, "в декабре будет второе чтение, затем будут разрабатываться подзаконные акты, там будут прописаны категории [иностранцев]".

Она отметила важность законопроекта - "он как раз определяет полномочия президента по определению категорий и процедуре приобретения гражданства отдельными категориями граждан". В частности, предусмотрено "упрощение для участников госпрограммы, которые смогут по месту пребывания, а не жительства, подавать документы на гражданство", сказала Казакова, отметив, что в данном документе будет прописана и процедура получения гражданства РФ гражданами Украины.