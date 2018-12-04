МИД РФ: Россия выступает за решение вопросов Ливана без вмешательства извне

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия исходит из того, что вопросы ливанской национальной повестки дня должны решаться в правовом поле без вмешательства извне. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам встречи во вторник министра иностранных дел России Сергея Лаврова и члена Палаты депутатов Ливана, бывшего премьер-министра страны Наджиба Микати.

"Основное внимание было уделено развитию обстановки в Ливане, Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом, - отметили в дипведомстве РФ. - Сергей Лавров подтвердил неизменную позицию России в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливанской Республики, подчеркнул, что в Москве исходят из необходимости решения насущных вопросов ливанской национальной повестки дня исключительно в правовом поле путем конструктивного диалога между ведущими политическими силами страны, а также недопустимости внешнего вмешательства в ее внутренние дела".

Кроме того, стороны затронули некоторые аспекты дальнейшего развития российско-ливанских отношений.

Во вторник Микати также встретился со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД Михаилом Богдановым.

Формирование правительства в Ливане

24 мая президент Ливана Мишель Аун поручил лидеру суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Сааду Харири вновь возглавить правительство республики после прошедших 6 мая первых за девять лет всеобщих выборов. На данный момент все ключевые портфели поделили между собой "Аль-Мустакбаль", шиитское движение "Амаль" во главе со спикером парламента Набихом Берри и Свободное патриотическое движение, поддерживающее Ауна. В состав правительства также войдут шиитская партия "Хезболлах", христианские "Ливанские силы" и Прогрессивно-социалистическая партия (ПСП), завоевавшая большинство мест в районах, где проживают горцы-друзы. Два министерских портфеля будут выделены армянской общине.