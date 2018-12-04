Экс-глава Курской области сложил мандат депутата в связи с назначением в Совфед

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Экс-губернатор Курской области Александр Михайлов досрочно сложил депутатский мандат в связи с назначением на пост сенатора Совета Федерации. Отставку Михайлова во вторник на заседании парламента единогласно приняли депутаты Курской облдумы.

Врио главы региона Роман Старовойт 27 ноября подписал постановление о назначении Михайлова сенатором в связи с досрочным прекращением полномочий члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатора от Курской области Виталия Богданова.

"Поступило письменное заявление от депутата Курской областной думы шестого созыва, избранного от избирательного объединения регионального отделения партии "Единая Россия", Александра Михайлова о досрочном прекращении полномочий в связи с назначением его представителем от администрации Курской области в Совет Федерации", - сказал на заседании председатель парламентской комиссии по мандатным вопросам Игорь Зоря.

Михайлов был избран губернатором Курской области в ноябре 2000 года, затем его дважды переназначали по представлению президента России. В 2014 году он вновь был избран губернатором региона - как кандидат от "Единой России". 67-летний Михайлов заявил о досрочном прекращении полномочий 11 октября 2018 года. В середине ноября согласно поправкам регионального парламента экс-глава региона занял вакантное место депутата Курской областной думы.