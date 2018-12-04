Косачев: парламенты России и ФРГ должны иметь каналы срочной связи для кризисных ситуаций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Парламентарии России и Германии должны иметь каналы срочной связи для обсуждения кризисных ситуаций, аналогичных той, что сложилась в Керченском проливе во время захода украинских катеров в российские территориальные воды.

Об этом во вторник заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с координатором фракции блока ХДС/ХСС в комитете Бундестага по иностранным делам Родерихом Кизеветтером.

Косачев выразил несогласие с высказанными ранее немецким парламентарием "однозначными оценками" инцидента в Керченском проливе, который назвал действия России актом агрессии. "Все факты свидетельствуют ровно об обратном, - сказал Косачев. - Совершенно очевидно, что это была провокация, это была агрессия со стороны Украины, и мы действовали единственно возможным для суверенного государства образом".

"Когда возникают такие кризисные ситуации, у нас должны быть постоянно действующие горячие линии связи, по которым мы могли бы оперативно, моментально обмениваться аргументацией и оценками с тем, чтобы избегать категоричности в оценках", - сказал глава комитета СФ.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.