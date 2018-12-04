Источник: глава Минеральных Вод ушел в отставку

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сергей Перцев ушел в отставку с должности главы Минераловодского городского округа (МГО), сообщил ТАСС источник во властных структурах города.

"Состоялось заседание городского Совета, депутаты приняли отставку Перцева, исполнять обязанности будет его первый заместитель Дмитрий Городний", - сообщил собеседник агентства.

В городском Совете и администрации официально информацию не подтверждают.

Как сообщалось, в сентябре Ставропольский краевой суд признал незаконным решение конкурсной комиссии по назначению Сергея Перцева главой Минеральных Вод. Ранее Минераловодский межрайонный прокурор обратился в суд с административным иском, указав, что конкурсная комиссия нарушила федеральный закон о противодействии коррупции и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур, утвержденный Советом муниципалитета.

В 2014 году Перцев был назначен на должность заместителя главы администрации города Минеральные Воды, а в 2015 - избран депутатами Совета МГО главой Минераловодского городского округа. Отставки Перцева уже несколько лет добивается прокуратура, заявляя о его недостоверных сведениях в декларации о доходах, о трудоустройстве родственников, доказывая в суде недействительность протокола о его избрании. В 2017 году Перцев уже уходил в отставку по собственному желанию. Но в апреле 2018 года победил в муниципальном конкурсе и был избран главой Минераловодского округа на ближайшие пять лет.

Сергей Перцев родился 22 марта 1975 года в селе Левокумка Минераловодского района. Имеет высшее юридическое образование. Общий трудовой стаж составляет более 25 лет, стаж государственной гражданской службы - более 10 лет, награжден медалью "За заслуги перед Ставропольским краем".