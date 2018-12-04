Захарова: США известно, что Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия неукоснительно соблюдает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и США это известно. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания госсекретаря США Майкла Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно исполнения Россией положений документа.

"Россия неукоснительно соблюдает положения договора. Американской стороне это известно", - подчеркнула она.

Во вторник Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.